«Милан» договорился с Нкунку. Клубу также интересны Влахович, Довбик, Джексон и Эмболо (Sky Sport)

«Милан» рассматривает альтернативы Конраду Хардеру.

Ранее сообщалось , что «Спортинг» не отпустит форварда, пока не найдет ему замену, из-за чего сделка с «Миланом » находится под угрозой срыва.

По информации Sky Sport Italia, у «россонери» есть предварительная договоренность с полузащитником «Челси » Кристофером Нкунку .

Также «Милан» рассматривает другие кандидатуры, в частности, Душана Влаховича , Артема Довбика, Бреэля Эмболо и Николаса Джексона. Руководство клуба и спортивный директор Игли Таре работают над тем, чтобы достичь соглашений с игроками, чтобы впоследствии определиться с приоритетной целью на трансферном рынке.