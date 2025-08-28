«Милан» договорился с Нкунку. Клубу также интересны Влахович, Довбик, Джексон и Эмболо (Sky Sport)
«Милан» рассматривает альтернативы Конраду Хардеру.
Ранее сообщалось, что «Спортинг» не отпустит форварда, пока не найдет ему замену, из-за чего сделка с «Миланом» находится под угрозой срыва.
По информации Sky Sport Italia, у «россонери» есть предварительная договоренность с полузащитником «Челси» Кристофером Нкунку.
Также «Милан» рассматривает другие кандидатуры, в частности, Душана Влаховича, Артема Довбика, Бреэля Эмболо и Николаса Джексона. Руководство клуба и спортивный директор Игли Таре работают над тем, чтобы достичь соглашений с игроками, чтобы впоследствии определиться с приоритетной целью на трансферном рынке.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
