  • У Головина с января нет результативных действий. Хавбек «Монако» забил 1 гол в 13 матчах года
У Головина с января нет результативных действий. Хавбек «Монако» забил 1 гол в 13 матчах года

У Александра Головина лишь одно результативное действие в 2025 году.

Полузащитник «Монако» провел на поле в матче со «Страсбуром» 85 минут и не отметился результативными действиями. Его команда одержала победу в матче 3-го тура Лиги 1 со счетом 3:2.

В первом туре чемпионата россиянин отыграл 89 минут, во втором – 74, и тоже без очков по системе «гол+пас».

В 2025 году у Головина всего одного голевое действие в 13 матчах. 25 января он забил один из голов «Монако» в ворота «Ренна» (3:2).

Подробно со статистикой 29-летнего футболиста сборной России можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
