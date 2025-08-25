У Головина нет передач под удар в 5 последних матчах за «Монако» – его антирекордная серия во Франции. Голевых передач нет с марта 2024-го
Александр Головин почти полтора года не делал голевых передач.
Полузащитник «Монако» провел на поле в матче с «Лиллем» (0:1) 74 минуты и не отметился результативными действиями.
Последнюю голевую передачу за «Монако» Головин отдал в марте 2024 года. При этом россиянин является рекордсменом клуба по числу ассистов с сезона-2006/07 – на его счету 33 результативных паса.
В последних 5 матчах у Головина не было ни одной передачи под удар – это антирекордная серия российского полузащитника за время выступлений во Франции.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
