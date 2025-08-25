У Головина ни одного результативного действия с января. В 2025-м хавбек «Монако» забил лишь 1 гол
Александр Головин не забивает с января.
Полузащитник «Монако» провел на поле в матче с «Лиллем» 74 минуты и не отметился результативными действиями. Его команда проиграла матч 2-го тура Лиги 1 со счетом 0:1.
В первом туре чемпионата россиянин отыграл 89 минут – тоже без очков по системе «гол+пас».
В 2025 году у Головина всего одного голевое действие в 12 матчах. 25 января он забил один из голов «Монако» в ворота «Ренна» (3:2).
Подробно со статистикой 29-летнего футболиста сборной России можно ознакомиться здесь.
