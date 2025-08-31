«Ювентус» договорился с «Лиллем» о переходе Жегровы и согласовал аренду Гонсалеса в «Атлетико» с выкупом при определенных условиях
«Ювентус» близок к подписанию Эдона Жегровы.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, туринцы договорились с «Лиллем» о переходе 26-летнего полузащитника, а также полностью согласовали с игроком личные условия контракта.
«Ювентус» также достиг соглашения о переходе Нико Гонсалеса в «Атлетико» на правах аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий, включая количество сыгранных матчей.
Оба трансфера будут окончательно оформлены, как только Ла Лига одобрит переход Нико Гонсалеса в «Атлетико».
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости