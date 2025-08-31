«Ювентус» договорился с «Лиллем» о переходе Жегровы и согласовал аренду Гонсалеса в «Атлетико» с выкупом при определенных условиях

«Ювентус» близок к подписанию Эдона Жегровы.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , туринцы договорились с «Лиллем » о переходе 26-летнего полузащитника, а также полностью согласовали с игроком личные условия контракта.

«Ювентус » также достиг соглашения о переходе Нико Гонсалеса в «Атлетико » на правах аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий, включая количество сыгранных матчей.

Оба трансфера будут окончательно оформлены, как только Ла Лига одобрит переход Нико Гонсалеса в «Атлетико».