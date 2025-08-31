Матч окончен
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого уступил «Уханю», Тудорие забил на 89-й минуте
«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Ухань Фри Таунс» в 23-м туре Суперлиги Китая (0:1).
На 2-й минуте Луис Асуэ вывел гостей вперед, но гол отменили из-за офсайда. На 89-й минуте Александру Тудорие открыл счет.
«Шанхай» Слуцкого опустился на второе место в Суперлиге Китая с 49 очками, теперь лидирует «Чэнду» с 50 очками. Это второе поражение «Шэньхуа» за последние четыре матча, 9 августа уступили в дерби «Порту» (1:2). «Ухань» идет 11-м в таблице.
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 12 сентября примет «Шаньдун Тайшань», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.
Суперлига. 23 тур
31 августа 11:00, Wuhan Sports Center Stadium
Завершен
1 - 0
