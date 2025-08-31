Видео
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого уступил «Уханю», Тудорие забил на 89-й минуте

«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Ухань Фри Таунс» в 23-м туре Суперлиги Китая (0:1).

На 2-й минуте Луис Асуэ вывел гостей вперед, но гол отменили из-за офсайда. На 89-й минуте Александру Тудорие открыл счет.

«Шанхай» Слуцкого опустился на второе место в Суперлиге Китая с 49 очками, теперь лидирует «Чэнду» с 50 очками. Это второе поражение «Шэньхуа» за последние четыре матча, 9 августа уступили в дерби «Порту» (1:2). «Ухань» идет 11-м в таблице.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 12 сентября примет «Шаньдун Тайшань», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Суперлига. 23 тур
31 августа 11:00, Wuhan Sports Center Stadium
Ухань Фри Таунс
Завершен
1 - 0
Шанхай Шэньхуа
Матч окончен
Дарлан Мендес   Лун Вэй
90’
+2’
  Тудорие
89’
79’
Ван Хайцзянь   Ян Цзэсян
Ляо Чэнцзянь   Чжун Цзиньбао
75’
Чжэн Хаоцянь   Тудорие
75’
Хэ Гуань   Лю Имин
71’
66’
Лю Чэнюй   Йеннарис
Ляо Чэнцзянь
64’
56’
Гао Тяньи   Сюй Хаоян
46’
Амаду   Юй Ханьчао
2тайм
Перерыв
42’
Жоау Карлуш
26’
Гао Тяньи
17’
Асуэ
Дэн Ханьвэнь
17’
Ухань Фри Таунс
Шао Пулян, Ван, Дэн Ханьвэнь, Жэнь Хан, Чжэн Кайму, Хэ Гуань, Паласиос, Дарлан Мендес, Ляо Чэнцзянь, Сауэр, Чжэн Хаоцянь
Запасные: Jiayu Guo, Zhenyang Zhang, Дарлан Мендес, Ляо Чэнцзянь, Zikrulla Memetimin, Донкин, Чжэн Хаоцянь, Вэй Миньчжэ, Чэнь Чжэчао, Kang Wang, Ван Цзиньсянь, Хэ Гуань
1тайм
Шанхай Шэньхуа:
Сюэ Цинхао, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Манафа, Чхан Шиничхи, Амаду, Жоау Карлуш, Ван Хайцзянь, Гао Тяньи, Лю Чэнюй, Асуэ
Запасные: Чжоу Чжэнкай, Хань Цзявэнь, Бао Ясюн, Bizhen He, Ван Шилун, Ципэн, Ван Хайцзянь, Лю Чэнюй, Ай Ди, Амаду, Гао Тяньи, Цзинь Шунькай
Подробнее
logoЛеонид Слуцкий
logoУхань Фри Таунс
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шэньхуа
logoЛуис Асуэ
logoАлександру Тудорие
