«Жирона» проиграла все 3 матча в Ла Лиге с общим счетом 1:10 и идет 20-й

У «Жироны» три поражения на старте Ла Лиги.

Команда Мичела Санчеса уступила «Севилье» (0:2) в 3-м туре чемпионата Испании .

У команды 0 набранных очков к текущему моменту, в первых двух турах были поражения от «Райо Вальекано» (1:3) и «Вильярреала» (0:5).

«Жирона » занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице.

В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Сельтой» на выезде 14 сентября.