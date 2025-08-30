«Жирона» проиграла все 3 матча в Ла Лиге с общим счетом 1:10 и идет 20-й
У «Жироны» три поражения на старте Ла Лиги.
Команда Мичела Санчеса уступила «Севилье» (0:2) в 3-м туре чемпионата Испании.
У команды 0 набранных очков к текущему моменту, в первых двух турах были поражения от «Райо Вальекано» (1:3) и «Вильярреала» (0:5).
«Жирона» занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице.
В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Сельтой» на выезде 14 сентября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
