Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ничьей с «Алавесом».

Матч 3-го тура Ла Лиги закончился со счетом 1:1.

О том, чего не хватает команде

«Нам нужен гол, который придал бы уверенности команде с реализацией всех тех голевых моментов, которые у нас были. Соперник хорошо оборонялся, но я думаю, что мы заслуживали победить. Мы не победили, у нас есть два очка.

Я доверяю ребятам, которые приехали сюда. Мы будем продолжать работать. Благодаря упорному труду мы начнем набирать очки».

О текущей ситуации

«На первом месте всегда стоит команда, а уже потом – очки. Очень трудно победить, играя плохо – иногда это случается, но не всегда.

В сегодняшней игре у соперников был шанс реализовать пенальти. Нам нужно больше забивать, действовать более напористо... У нас есть игроки, способные воплотить это в жизнь. Нам нужны время и терпение».

Об отставании от конкурентов

«Совершенно очевидно, что самое важное – это дистанция между нами и теми, кто сегодня занимает первое место, но если я начну думать об этом, я забуду о команде. Если я буду думать об этом, я забуду о работе ради получения очков.

Мы должны улучшить игру в обороне, но больше всего нам нужно улучшить игру у ворот соперника... Мы должны создавать больше шансов для нападающих, чтобы у них было больше таких моментов, как сегодня, когда Серлот бил головой», – сказал Симеоне .