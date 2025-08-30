Рахимов о словах Сорокина: «Никогда ни одному игроку не скажу, что он не футболист. Доказывать надо не мне, а себе. А сказки рассказывать неправильно»

Рашид Рахимов отреагировал на слова Егора Сорокина.

После выхода «Кайрата » в общий этап Лиги чемпионов защитник казахстанской команды заявил : «Рахимов говорил, что я – не футболист. Доказываю обратное. Он мне в «Рубине » сказал: «Мы тебя тут не ждали».

– Сорокин рассказал, что вы говорили ему, что он «не футболист». Что думаете?

– Ничего не думаю, еще два года надо было ждать? Никогда ни одному футболисту даже из Второй лиги не скажу, что он не футболист. Любой игрок в любой лиге разного уровня.

Человеку говорили три‑четыре тура подождать, надо быть честным во всем. Но, на самом деле, надо порадоваться, он будет играть в Лиге чемпионов. Доказывать надо не мне, а себе. Мы радуемся за Сорокина, за Саню Мартыновича. А сказки рассказывать неправильно, – сказал главный тренер «Рубина».