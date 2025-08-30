Александр Мостовой: «По игре именно «Спартак» сейчас чемпион – их никто не переиграл. Команда выходит из кризиса, хотя если смотреть чуть глубже, его и не было»

Александр Мостовой заявил, что по игре «Спартак» является фаворитом Мир РПЛ.

После 6 туров команда под руководством Деяна Станковича занимает 8-е место в таблице с 8 очками.

«Сейчас видно, что «Спартак» выходит из кризиса, хотя если посмотреть чуть глубже, его и не было. Сейчас все те, кто после двух туров увольняли Станковича куда-то попрятались.

По игре именно «Спартак» сейчас чемпион – они никому не проиграли в этом компоненте. Были глупые удаления, судейские ошибки, но именно по игре «Спартак » никто не переиграл», – сказал бывший полузащитник красно-белых и сборной России.