  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «По игре именно «Спартак» сейчас чемпион – их никто не переиграл. Команда выходит из кризиса, хотя если смотреть чуть глубже, его и не было»
56

Александр Мостовой: «По игре именно «Спартак» сейчас чемпион – их никто не переиграл. Команда выходит из кризиса, хотя если смотреть чуть глубже, его и не было»

Александр Мостовой заявил, что по игре «Спартак» является фаворитом Мир РПЛ.

После 6 туров команда под руководством Деяна Станковича занимает 8-е место в таблице с 8 очками. 

«Сейчас видно, что «Спартак» выходит из кризиса, хотя если посмотреть чуть глубже, его и не было. Сейчас все те, кто после двух туров увольняли Станковича куда-то попрятались.

По игре именно «Спартак» сейчас чемпион – они никому не проиграли в этом компоненте. Были глупые удаления, судейские ошибки, но именно по игре «Спартак» никто не переиграл», – сказал бывший полузащитник красно-белых и сборной России. 

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?7394 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Сейчас почему-то притихли те, кто критиковал «Спартак» и Станковича. Самое главное, чтобы опять не появился Абаскаль»
5427 августа, 09:32
Мостовой о победе «Спартака» над «Рубином»: «Интересно послушать тех, кто начнет переобуваться, кто недавно увольнял Станковича. Дела были налажены, просто не фартило»
823 августа, 14:58
Александр Мостовой: «Спартак» по игре еще никому не уступил в этом сезоне. Не нравится, что слова об отставке Станковича начали звучать после первого матча»
1122 августа, 09:02
Главные новости
«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Винисиус, Мастантуоно, Трент играют. Онлайн-трансляция
213 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Мальорку», «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом», «Барса» встретится с «Райо» в воскресенье
254 минуты назадLive
Аморим о 3:2 с «Бернли»: «МЮ» должен был решить исход игры еще в 1-м тайме, но нам приходится бороться до последней минуты, потому что мы слишком все усложняем»
1019 минут назад
Медведев о новой должности в «Зените»: «Этот дуб еще пошумит»
2826 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова играет с «Тулузой» на выезде, «Лилль» забил 7 голов «Лорьяну» в гостях
2729 минут назадLive
Станкович о свисте фанатов «Спартака» в матче с «Сочи»: «Я бы и сам себя освистал – мне не нравилось то, что мы делали в конце 1-го тайма. Я не сдамся и буду биться до конца, это большой клуб»
2930 минут назад
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
34 минуты назадТесты и игры
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
2036 минут назад
Вратарь «Ахмата» Шелия сделал ассист в матче с «Ростовом» – как в прошлом сезоне. Гиорги догнал Акинфеева – у них по 3 голевых с 2009 года
738 минут назад
«Кристал Пэлас» хочет 35+5 млн фунтов за Гехи. «Ливерпуль» предложил 35 млн
1747 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков»
54 секунды назад
Экс-судья Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судейскую бригаду от скандала. Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. По поводу пенальти – очевидная задержка, Заболотный выиграл позицию»
1 минуту назад
«Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция
217 минут назадLive
«Тулуза» – «ПСЖ». 0:3 – Невеш сделал дубль ударами через себя, Барколя тоже забил. Онлайн-трансляция
712 минут назадLive
«Сочи» после 1:2 от «Спартака»: «5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?»
1416 минут назад
«Бавария» выиграла 4 из 4 матчей на старте сезона – сегодня 3:2 с «Аугсбургом» в Бундеслиге
446 минут назад
«Наполи» – «Кальяри». Де Брюйне и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Защитник «Сочи» Литвинов после матча со «Спартаком»: «С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее»
3158 минут назад
«Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста
14сегодня, 18:33
Заболотный о пенальти в матче с «Сочи»: «Тут без вопросов. Литвинов сильно облокотился на меня, и мне уже ничего не оставалось делать, как упасть»
25сегодня, 18:30