Мостовой о победе «Спартака» над «Рубином»: «Интересно послушать тех, кто начнет переобуваться, кто недавно увольнял Станковича. Дела были налажены, просто не фартило»

Александр Мостовой высказался после победы «Спартака» над «Рубином» (2:0).

«Я говорил, что надо подождать и «Спартаку» все вернется, свои очки они наберут. Не может команда с таким составом идти внизу турнирной таблицы. По первым играм видно было, что «Спартак» не уступал соперникам, а в моменте даже превосходил их.

Мне больше интересно сейчас посмотреть на тех, кто начнет переобуваться, кто строит из себя специалистов, экспертов. Интересно послушать их будет сейчас, ведь они недавно требовали уволить Станковича.

Дела у команды были налажены, просто где‑то не фартило. Где‑то красных нахватали, где‑то пенальти не забили. Так бы уже в тройке были бы. Понятно, что впереди еще много игр, но «Спартак», «Зенит» и «Динамо» по‑любому будут в верхней части турнирной таблицы», – сказал экс-хавбек сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
