«Балтика» и Гассама продлили контракт до 2030 года

«Балтика» и Натан Гассама продлили контракт до 2030 года.

«Футбольный клуб «Балтика» и Натан Гассама договорились о продлении трудового договора. Новое соглашение рассчитано до 15 июня 2030 года.



24-летний футболист стал балтийцем 5 августа 2023-го, а дебютировал за нашу команду 19-го числа в домашней игре против «Урала» в Мир РПЛ. С тех пор Натан провел в бело-синем джерси 59 матчей, забил три мяча и отдал один голевой пас.



Продолжай радовать нас своей уверенной игрой в обороне, Гас! Ты сделал правильный выбор!» – говорится в сообщении «Балтики».

С подробной статистикой французского защитника можно ознакомиться здесь .

Фото: fc-baltika.ru