  • Андрей Талалаев: «Футбол убивается многими факторами. Есть силы, пытающиеся размыть его приоритетность как спорта №1. Почему Fan ID только на футболе? Потеряно 25% болельщиков»
Андрей Талалаев: «Футбол убивается многими факторами. Есть силы, пытающиеся размыть его приоритетность как спорта №1. Почему Fan ID только на футболе? Потеряно 25% болельщиков»

Андрей Талалаев недоволен календарем в Мир РПЛ и влиянием Fan ID на посещаемость.

– Не были ли вы расстроены или разозлены по поводу календаря на старте, когда сразу же получили два матча на выезде с топ-клубами, четыре из пяти стартовых встреч – на выезде и т.д.?

– Понятно, что, когда я это прочитал, было как минимум удивление, причем со знаком минус. Поговорил с руководством клуба, мне сказали, что это окончательный вариант и повлиять на этот процесс уже нельзя. А тогда какой смысл расстраиваться?

Мы просто констатировали это вслух и сказали, что кто-то должен заботиться о болельщиках. Ведь для чего мы занимаемся своей работой? Чтобы зрители наполняли стадион. У нас в Первой лиге по 25-30 тысяч приходило. Сейчас же сделали так, что в самую хорошую погоду мы из десяти первых игр всего три проводим дома.

Плюс эти матчи телевидением ставятся на день. Вот если бы у вас в июле-августе была возможность поехать на море или пойти на стадион – даже увлекаясь футболом, вы бы задумались о выборе. А для чего это делать?

Футбол и так убивается многими факторами – и объективными, и субъективными. Убежден, что есть силы, которые пытаются искусственно размыть приоритетность футбола как вида спорта номер один в стране.

Придумали Fan ID? Я только за безопасность. Но почему она тогда исключительно на футболе? Почему карты болельщика нет на хоккее или баскетболе? Подсчитано, что наш вид спорта на этом потерял 25 процентов болельщиков.

Так зачем еще и сейчас телевидение ставит самый посещаемый стадион Первой лиги на неудобное время? У нас значительная часть болельщиков – приезжие, которые оказываются на курорте и хотят познакомиться с футбольной атмосферой, поскольку клуб делает все, чтобы людям на стадионе было комфортно.

У нас отличная арена, отличный матчдэй, много активностей. Наш заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции Кристина Агасарян каждый раз придумывает новые конкурсы, фан-шопы максимально расширяют линейку товаров. И вдруг мы читаем вновь и вновь, что наши матчи назначаются на 14:30, 14:45... – сказал главный тренер «Балтики».

