Стоичков побывал в Таджикистане на семинаре для учителей физкультуры: «Наши тренировки – это не значит просто забить мяч. Нужно играть с душой»
Проект ФИФА «Футбол для школ» проводится в Таджикистане впервые. Его организаторами выступили Федерация футбола страны и Министерство образования и науки. Инициатива охватит 130 школ по всей республике.
Был организован обучающий семинар, собравший более 45 учителей физкультуры со всех регионов Таджикистана. Участники изучали современные методики, технику мотивации и командного взаимодействия. Особое внимание уделялось организации соревнований на школьном уровне.
В рамках проекта также состоялся фестиваль футбола. Более 100 детей соревновались в дриблинге, точных ударах по воротам и эстафетах. Христо Стоичков принимал участие в фестивале в качестве амбассадора проекта.
«Молодые тренеры, которые только недавно закончили играть, уходят работать в школы. Программа так и называется – «Футбол для школ».
Работаем, трудимся каждый день. Наши тренировки – это не значит просто забить мяч. Нужно работать и играть с душой», – сказал бывший форвард «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча» 1994 года Стоичков.
Кроме того, Христо посетил тренировку сборной Таджикистана в Варзобе. Экс-футболист побывал на базе технического центра Федерации футбола Таджикистана, где пообщался с игроками и тренерским штабом.
Фото: fft_official