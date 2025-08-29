«Сочи» планирует уволить Морено в сентябрьскую паузу, если удастся решить вопрос о неустойке. Осинькин и Василенко – кандидаты на замену (Сергей Ильев)

«Сочи» может уволить Роберта Морено.

По информации журналиста Сергея Ильева, клуб планирует расстаться с главным тренером в сентябрьскую паузу на игры сборных, если получится уладить вопрос о неустойке.

Отмечается, что в случае увольнения из «Сочи » до истечения контракта, рассчитанного до 2027 года, Морено имеет право потребовать выплаты всей оставшейся по договору зарплаты.

Игорь Осинькин и Олег Василенко рассматриваются в качестве возможных кандидатов на замену испанцу, однако «Сочи» пока не связывался с ними.

В текущем сезоне Мир РПЛ «Сочи» идет на последнем месте в таблице, набрав 1 очко в 6 матчах.