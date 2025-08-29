«Сочи» планирует уволить Морено в сентябрьскую паузу, если удастся решить вопрос о неустойке. Осинькин и Василенко – кандидаты на замену (Сергей Ильев)
«Сочи» может уволить Роберта Морено.
По информации журналиста Сергея Ильева, клуб планирует расстаться с главным тренером в сентябрьскую паузу на игры сборных, если получится уладить вопрос о неустойке.
Отмечается, что в случае увольнения из «Сочи» до истечения контракта, рассчитанного до 2027 года, Морено имеет право потребовать выплаты всей оставшейся по договору зарплаты.
Игорь Осинькин и Олег Василенко рассматриваются в качестве возможных кандидатов на замену испанцу, однако «Сочи» пока не связывался с ними.
В текущем сезоне Мир РПЛ «Сочи» идет на последнем месте в таблице, набрав 1 очко в 6 матчах.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости