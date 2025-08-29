Владелец «Гримсби» о победе над «МЮ»: «Нам прислали райдер для тренера. Я такой: «Какая, нахрен, комната для переодевания?» У нас это задняя часть машины»

Владелец «Гримсби Таун» рассказал историю после победы над «Манчестер Юнайтед».

Клуб четвертого дивизиона Англии обыграл «Манчестер Юнайтед » по пенальти в матче Кубка английской лиги.

«Расскажу одну забавную историю. Нам прислали буквально райдер для тренера. Я такой: «Какая, нахрен, тренерская комната для переодевания?» У нас это задняя часть машины.

У тренера есть комната для переодевания в «Манчестер Юнайтед»? Мне это показалось довольно забавным. Они явно не знали, что их ждет.

Когда игроки вышли из автобуса, я стоял рядом, и футболисты «Юнайтед» выглядели не слишком готовыми.

У них есть невероятно талантливые футболисты. Я поклонник АПЛ . Их футболисты показали экстраординарные индивидуальные таланты.

Но командная игра «Манчестер Юнайтед» говорит сама за себя. Но, увидев их на поле, я понял, что они не хотят здесь находиться. Мне это очень понравилось!» – сказал владелец «Гримсби Таун » Джейсон Стоквуд.