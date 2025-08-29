Владелец «Гримсби» о победе над «МЮ»: «Нам прислали райдер для тренера. Я такой: «Какая, нахрен, комната для переодевания?» У нас это задняя часть машины»
Клуб четвертого дивизиона Англии обыграл «Манчестер Юнайтед» по пенальти в матче Кубка английской лиги.
«Расскажу одну забавную историю. Нам прислали буквально райдер для тренера. Я такой: «Какая, нахрен, тренерская комната для переодевания?» У нас это задняя часть машины.
У тренера есть комната для переодевания в «Манчестер Юнайтед»? Мне это показалось довольно забавным. Они явно не знали, что их ждет.
Когда игроки вышли из автобуса, я стоял рядом, и футболисты «Юнайтед» выглядели не слишком готовыми.
У них есть невероятно талантливые футболисты. Я поклонник АПЛ. Их футболисты показали экстраординарные индивидуальные таланты.
Но командная игра «Манчестер Юнайтед» говорит сама за себя. Но, увидев их на поле, я понял, что они не хотят здесь находиться. Мне это очень понравилось!» – сказал владелец «Гримсби Таун» Джейсон Стоквуд.