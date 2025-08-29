Владимир Джабаров сравнил работу Кахи Каладзе и Андрея Шевченко.

Недавно мэр Тбилиси Каладзе заявил, что некоторые страны пообещали предоставить Грузии помощь в случае открытия «второго фронта» против России.

«Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили уже говорил о планах западных спецслужб раскачать ситуацию в Грузии именно для открытия второго фронта против нашей страны. Теперь это подтвердил и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В очередной раз убеждаемся, что нынешние власти Грузии не готовы жертвовать своим народом за интересы Запада.

И что обращает на себя внимание: среди высших руководителей Грузии – двое бывших футболистов. Это Каха Каладзе и нынешний премьер-министр Михаил Кавелашвили . Они – пример того, как спортсмены могут удачно войти в политику.

И как это контрастирует с ситуацией на Украине . Неподражаемый в прошлом Андрей Шевченко , как глава местной ассоциации футбола, в угоду Зеленскому отрекается от Каладзе, своего напарника по «Милану » и киевскому «Динамо », – написал в своем телеграм-канале сенатор от Еврейской автономной области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.