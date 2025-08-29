Сенатор Джабаров: «Каладзе и Кавелашвили – пример, как спортсмены могут удачно войти в политику. Как это контрастирует с Украиной, где Шевченко в угоду Зеленскому отрекается от Каладзе»
Недавно мэр Тбилиси Каладзе заявил, что некоторые страны пообещали предоставить Грузии помощь в случае открытия «второго фронта» против России.
«Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили уже говорил о планах западных спецслужб раскачать ситуацию в Грузии именно для открытия второго фронта против нашей страны. Теперь это подтвердил и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В очередной раз убеждаемся, что нынешние власти Грузии не готовы жертвовать своим народом за интересы Запада.
И что обращает на себя внимание: среди высших руководителей Грузии – двое бывших футболистов. Это Каха Каладзе и нынешний премьер-министр Михаил Кавелашвили. Они – пример того, как спортсмены могут удачно войти в политику.
И как это контрастирует с ситуацией на Украине. Неподражаемый в прошлом Андрей Шевченко, как глава местной ассоциации футбола, в угоду Зеленскому отрекается от Каладзе, своего напарника по «Милану» и киевскому «Динамо», – написал в своем телеграм-канале сенатор от Еврейской автономной области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.