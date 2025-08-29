Первая лига. «Родина» против «Торпедо», «Спартак» Кострома сыграет с «Ротором» в субботу, «Урал» и «Факел» встретятся в воскресенье
В Первой лиге пройдут матчи 7-го тура.
В пятницу «Родина» примет «Торпедо».
В субботу КАМАЗ сыграет с хабаровским СКА в гостях, «Спартак» Кострома – с «Ротором».
В воскресенье «Урал» встретится с «Факелом» в матче лидеров таблицы.
PARI Первая лига
7-й тур
29 августа 15:00, Арена Химки
30 августа 07:00, им. Ленина
Не начался
30 августа 10:30, стадион Центральный Красноярск
30 августа 13:00, Нефтяник
30 августа 15:00, Волгоград-Арена
Не начался
30 августа 15:00, стадион Труд Ульяновск
Не начался
30 августа 15:00, Нефтехимик
Не начался
30 августа 15:00, Шинник
Не начался
31 августа 11:00, Central Stadium
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
