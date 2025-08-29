  • Спортс
Первая лига. «Родина» против «Торпедо», «Спартак» Кострома сыграет с «Ротором» в субботу, «Урал» и «Факел» встретятся в воскресенье

В Первой лиге пройдут матчи 7-го тура.

В пятницу «Родина» примет «Торпедо». 

В субботу КАМАЗ сыграет с хабаровским СКА в гостях, «Спартак» Кострома – с «Ротором». 

В воскресенье «Урал» встретится с «Факелом» в матче лидеров таблицы. 

PARI Первая лига

7-й тур

Первая лига. 7 тур
29 августа 15:00, Арена Химки
Родина
Не начался
Торпедо
Первая лига. 7 тур
30 августа 07:00, им. Ленина
СКА Хабаровск
Не начался
КАМАЗ
Первая лига. 7 тур
30 августа 13:00, Нефтяник
Уфа
Не начался
Чайка
Первая лига. 7 тур
30 августа 15:00, Шинник
Шинник
Не начался
Черноморец
Первая лига. 7 тур
31 августа 11:00, Central Stadium
Урал
Не начался
Факел

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
