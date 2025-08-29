Первая лига. «Родина» против «Торпедо», «Спартак» Кострома сыграет с «Ротором» в субботу, «Урал» и «Факел» встретятся в воскресенье

В Первой лиге пройдут матчи 7-го тура.

В пятницу «Родина » примет «Торпедо ».

В субботу КАМАЗ сыграет с хабаровским СКА в гостях, «Спартак » Кострома – с «Ротором».

В воскресенье «Урал » встретится с «Факелом» в матче лидеров таблицы.

PARI Первая лига

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

