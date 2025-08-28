«Зенит» после вылета «МЮ» от «Гримсби» вспомнил Суперкубок УЕФА в 2008-м: «Мы обыграли их, когда они были действительно хороши, и пенальти не потребовались»

«Зенит» напомнил о своей победе над «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.

Манкунианцы вчера потерпели поражение по пенальти от «Гримсби » из четвертого дивизиона Англии и выбыли из Кубка английской лиги.

Петербуржцы после победы в Кубке УЕФА в 2008 году обыграли «МЮ » в матче за Суперкубок Европы – 2:1.

«Мы победили их, когда они были действительно хороши, и пенальти не потребовались», – говорится в публикации «Зенита ».