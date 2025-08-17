«Шахтер» подписал 19-летнего вингера Феррейру из «Сан-Паулу» за 10+2 млн евро
«Шахтер» подписал Лукаса Феррейру из «Сан-Паулу».
Контракт с 19-летним вингером рассчитан до 30 июня 2030 года.
Сумма сделки составляет 10 млн евро и содержит пункт о бонусе в 2 млн в случае, если «Шахтер» выйдет в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает Avante meu tricolor. Также бразильцам положены 10% от прибыли при перепродаже игрока.
Бразилец дебютировал за первую команду «Сан-Паулу» в января 2025 года.
Всего на профессиональном уровне он провел 23 матча, забив 1 гол и сделав 1 ассист.
Фото: x.com/fcshakhtar
А что теперь делать со Станковичем?9415 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Шахтера»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости