«Шахтер» подписал 19-летнего вингера Феррейру из «Сан-Паулу» за 10+2 млн евро

«Шахтер» подписал Лукаса Феррейру из «Сан-Паулу».

Контракт с 19-летним вингером рассчитан до 30 июня 2030 года.

Сумма сделки составляет 10 млн евро и содержит пункт о бонусе в 2 млн в случае, если «Шахтер » выйдет в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает Avante meu tricolor. Также бразильцам положены 10% от прибыли при перепродаже игрока.

Бразилец дебютировал за первую команду «Сан-Паулу » в января 2025 года.

Всего на профессиональном уровне он провел 23 матча, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

Фото: x.com/fcshakhtar