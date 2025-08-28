«Челси» сыграет с «Барсой» и «Бенфикой» дома в общем этапе ЛЧ, с «Наполи» и «Карабахом» – на выезде
Определились соперники «Челси» на общем этапе Лиги чемпионов.
Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира.
В общем этапе Лиги чемпионов «Челси» проведет домашние матчи с «Барселоной», «Бенфикой», «Аяксом» и «Пафосом».
На выезде лондонский клуб сыграет с «Баварией», «Аталантой», «Наполи» и «Карабахом».
На общем этапе каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.
Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
