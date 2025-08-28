«Барса» встретится с «ПСЖ» и «Айнтрахтом» дома в общем этапе ЛЧ, на выезде – с «Челси» и «Ньюкаслом»
Определились соперники «Барселоны» на общем этапе Лиги чемпионов.
Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира.
В общем этапе Лиги чемпионов «Барса» проведет домашние матчи с «ПСЖ», «Айнтрахтом», «Олимпиакосом» и «Копенгагеном».
На выезде каталонский клуб сыграет с «Челси», «Брюгге», пражской «Славией» и «Ньюкаслом».
Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.
Опубликовал: Михаил Большаков
