«Порту» купил опорника Росарио у «Ниццы» за 3,7+0,5 млн евро
«Порту» приобрел Пабло Росарио у «Ниццы».
28-летний опорный полузащитник подписал контракт с португальским клубом до 2029 года.
Стоимость трансфера, по данным L’Équipe, составила 3,75 млн евро плюс 500 000 евро в качестве бонусов. «Ницца» также получит 15% от прибыли с будущего трансфера.
В новой команде Росарио будет играть под 13-м номером.
Во французском клубе игрок провел четыре сезона. Статистика футболиста сборной Доминиканской Республики доступна по ссылке.
Фото: fcporto.pt
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Порту»
