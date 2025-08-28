«Порту» купил опорника Росарио у «Ниццы» за 3,7+0,5 млн евро

«Порту» приобрел Пабло Росарио у «Ниццы».

28-летний опорный полузащитник подписал контракт с португальским клубом до 2029 года.

Стоимость трансфера, по данным L’Équipe, составила 3,75 млн евро плюс 500 000 евро в качестве бонусов. «Ницца » также получит 15% от прибыли с будущего трансфера.

В новой команде Росарио будет играть под 13-м номером.

Во французском клубе игрок провел четыре сезона. Статистика футболиста сборной Доминиканской Республики доступна по ссылке .

Фото: fcporto.pt