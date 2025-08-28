ЦСКА встретится с «Краснодаром». Армейцы, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче против быков!
В седьмом туре Мир РПЛ ЦСКА принимает «Краснодар».
Матч пройдет в воскресенье, 31 августа, в 18:00 на стадионе «ВЭБ Арена».
По итогам шести туров красно-синие идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата, имея 14 очков в активе. Быки же лидируют в турнирной таблице, обгоняя армейцев на одно очко. Поддержите ЦСКА в домашнем матче против «Краснодара»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
