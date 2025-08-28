«Акрон» принимает «Балтику». Тольяттинцы, ждем всех на домашней игре против калининградцев!
В седьмом туре Мир РПЛ «Акрон» встретится с «Балтикой».
Матч пройдет в воскресенье, 31 августа, в 14:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Акрон» по итогам шести туров чемпионата расположился на 12-й строчке турнирной таблицы, обладая шестью очками. Калининградцы же идут на четвертом месте, набрав 12 очков. Тольяттинцы, приходите поддержать команду в матче против «Балтики»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
