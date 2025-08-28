Игроки АПЛ могут быть замешаны в организации договорных матчей. Их имена и ставки обнаружило шведское подразделение полиции, работавшее над делом Этуху

Игроки Премьер-лиги могут быть замешаны в организации договорных матчей.

Об этом заявил Фредрик Гардаре, возглавлявший шведское полицейское подразделение по борьбе с организованной преступностью в спорте.

Среди предыдущих дел Гардаре было 18-месячное расследование, в ходе которого бывший полузащитник «Манчестер Сити » Диксон Этуху был обвинен во взяточничестве за попытку организации договорных матчей в Швеции. Игрок был признан виновным и отстранен от футбольной деятельности в Швеции на 5 лет.

Последнее расследование Гардаре привело к рейду на нелегальное казино в конце 2021 года с целью поймать организаторов договорных матчей. В результате было изъято несколько телефонов. Сообщается, что на одном из них были обнаружены обширные улики, связанные с приложением Telegram, в котором игроки сотрудничали с преступниками в организации договорных матчей в европейских лигах, включая международные матчи Лиги наций.

По словам Гардаре, в подобной деятельности участвовали несколько игроков Премьер-лиги. Однако полиция Стокгольма и шведское полицейское управление решили не продолжать расследование. Это было последнее расследование подразделения Гардаре перед его расформированием. Однако он по-прежнему хочет разобраться в причинах его закрытия.

«Для меня дело было крайне приоритетным, я поручил всей своей команде заняться этим расследованием. Но в то же время в декабре того же года полиция заявила: «Мы с этим покончили».

Мы также напрямую передали информацию Шведской федерации футбола и сказали: «Это серьезно». Надеюсь, они позвонили в Футбольную ассоциацию Англии, но я не в курсе.

Это важно как для шведского футбола, так и для футбола в ряде стран. Для Англии и всего мирового футбола важно прекратить договорные матчи.

[В телефоне] было обнаружено несколько игроков Премьер-лиги. Они делали ставки на желтые карточки, угловые и другие аспекты матчей. Этот телефон находится либо в полиции Стокгольма, либо в национальной полиции.

Я работал над сотнями дел о договорных матчах, и это было самое очевидное дело из всех возможных. Проще, чем найти изъятый ​​мобильный телефон, ничего быть не может. Это отличная возможность что-то с этим сделать», – сказал Гардаре.