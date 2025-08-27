«Милан» почти договорился с Нкунку насчет 5-летнего контракта и готов предложить «Челси» 30-40 млн евро (Foot Mercato)

«Милан» хочет купить Кристофера Нкунку, а не арендовать.

По информации Foot Mercato, «россонери» готовы предложить «Челси » от 30 до 40 млн евро. Им придется бороться с «Лейпцигом » и «Астон Виллой », претендующими на полузащитника. «Баварии» игрок тоже интересен.

При этом отмечается, что «Милан » почти согласовал условия пятилетнего контракта с французом.