«Милан» почти договорился с Нкунку насчет 5-летнего контракта и готов предложить «Челси» 30-40 млн евро (Foot Mercato)
«Милан» хочет купить Кристофера Нкунку, а не арендовать.
По информации Foot Mercato, «россонери» готовы предложить «Челси» от 30 до 40 млн евро. Им придется бороться с «Лейпцигом» и «Астон Виллой», претендующими на полузащитника. «Баварии» игрок тоже интересен.
При этом отмечается, что «Милан» почти согласовал условия пятилетнего контракта с французом.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Foot Mercato
