Холанд будет играть за Норвегию под фамилией Бреут Холанд. Эрлинг добавил на футболку фамилию матери

Эрлинг Холанд поменял фамилию на футболке сборной Норвегии.

Нападающий «Манчестер Сити » добавит на футболку фамилию матери – бывшей легкоатлетки Грю Мариты Бреут, сообщает Manchester Evening News. Норвежец будет играть за сборную под фамилией Бреут Холанд.

Впервые Холанд сыграет в новой футболке в сентябрьских матчах отбора к ЧМ-2026 с Финляндией и Молдовой. Отмечается, что менять фамилию на футболке «Манчестер Сити» Эрлинг не планирует.