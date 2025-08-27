Холанд будет играть за Норвегию под фамилией Бреут Холанд. Эрлинг добавил на футболку фамилию матери
Эрлинг Холанд поменял фамилию на футболке сборной Норвегии.
Нападающий «Манчестер Сити» добавит на футболку фамилию матери – бывшей легкоатлетки Грю Мариты Бреут, сообщает Manchester Evening News. Норвежец будет играть за сборную под фамилией Бреут Холанд.
Впервые Холанд сыграет в новой футболке в сентябрьских матчах отбора к ЧМ-2026 с Финляндией и Молдовой. Отмечается, что менять фамилию на футболке «Манчестер Сити» Эрлинг не планирует.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Manchester Evening News
