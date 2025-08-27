Гол Юсупова из «Уфы» признан лучшим в 6-м туре Первой лиги. Полузащитник забил «КАМАЗу» со штрафного

Гол Залимхана Юсупова признан самым красивым в туре Pari Первой лиги.

27-летний полузащитник «Уфы» отличился на 48-й минуте матча 6-го тура соревнования против «КАМАЗа»(1:3).

После шести туров Первой лиги «Уфа» занимает 11-е место в таблице, «КАМАЗ» находится на 3-й строчке. В следующем матче уфимцы 30 августа примут «Чайку», клуб из Набережных Челнов в тот же день сыграет в гостях с хабаровским СКА.