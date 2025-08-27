Медведев о 5:3 с «Оренбургом»: «Победа есть победа, но игра оставила двойственное впечатление из-за трех пропущенных мячей»

Александр Медведев поделился впечатлениями от матча «Зенита» и «Оренбурга».

Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 5:3 в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Победа есть победа, но игра оставила двойственное впечатление из-за трех пропущенных мячей, чего допускать не следовало! Уверенное результативное начало 3:0 и после два голевых просчета в обороне», – сказал председатель правления «Зенита ».