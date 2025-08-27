Гаэтан Перрен: «Краснодар» хорошо играл бы в плей‑офф ЛЧ. Цель клуба – продолжить показывать результат, когда мы выйдем в европейские соревнования»
Гаэтан Перрен считает, что «Краснодар» хорошо выступал бы в еврокубках.
– Не смущает ли отсутствие еврокубков? На что мог бы претендовать «Краснодар» в Европе?
– «Краснодару» важна возможность показывать себя на международной арене. Если бы нам можно было играть в еврокубках, «Краснодар» бы показывал хороший результат. Хорошо бы играл в плей‑офф той же Лиги чемпионов.
Как раз цель «Краснодара» – продолжить показывать результат, когда мы выйдем в европейские соревнования. Мы все ждем, когда это разрешат, – сказал полузащитник «быков».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости