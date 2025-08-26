Сакич про 4:0 с «Пари НН»: «Спартак» победил заслуженно, не давал сопернику играть. Довольны Самошниковым, он еще будет прибавлять»

Ненад Сакич прокомментировал разгром «Пари НН» (4:0).

– Хочу поблагодарить ребят за победу и за игру, особенно за второй тайм. Мы победили заслуженно, не особо давали сопернику сегодня играть.

– Как вам дебют Самошникова? Как широко вы планируете его использовать в плане позиций на поле?

– Он может сыграть и справа, и слева. Он может сыграть на позиции латераля при схеме с тремя центральными защитниками. Он может сыграть крайнего и при четырех защитниках. Дело привычки и концентрации.

– Как оцените дебют Самошникова? Как себя чувствует Маркиньос?

– Самошников провел хороший матч, мы довольны его игрой. Он еще мало тренировался, он будет прибавлять. Маркиньоса решили приберечь и не рисковать. Надеюсь, что он и Бабич будут в составе на игру с «Сочи».

– Кто отвечает в «Спартаке» за ауты? Самошников их хорошо бросает, можно ли тут что‑то натренировать?

– Мы понимаем сильные качества наших футболистов. Мы стараемся использовать эти качества и работать над стандартами. Для нас здорово, когда в игре получается то, что мы отрабатывали на тренировке, – сказал ассистент главного тренера «Спартака ».