«Кристал Пэлас» отдал Франсу «Васко да Гама» в аренду. Покупая хавбека в 2023-м, «орлы» прописали бонус в 5 млн евро за «Золотой мяч»

Матеус Франса вернулся в Бразилию после двух лет в Англии.

«Кристал Пэлас» отдал 21-летнего полузащитника в аренду «Васко да Гама». Соглашение рассчитано на один год.

Франса провел 14 матчей в АПЛ за два сезона и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

«Кристал Пэлас» купил форварда Франсу у «Фламенго» за 20+10 млн евро. 5 млн бонусов – за «Золотой мяч»