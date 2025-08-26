«Кристал Пэлас» отдал Франсу «Васко да Гама» в аренду. Покупая хавбека в 2023-м, «орлы» прописали бонус в 5 млн евро за «Золотой мяч»
Матеус Франса вернулся в Бразилию после двух лет в Англии.
«Кристал Пэлас» отдал 21-летнего полузащитника в аренду «Васко да Гама». Соглашение рассчитано на один год.
Франса провел 14 матчей в АПЛ за два сезона и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Кристал Пэлас» купил форварда Франсу у «Фламенго» за 20+10 млн евро. 5 млн бонусов – за «Золотой мяч»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости