Пети о Ямале: «Единственное, что ему нужно улучшить, – это психологию. Иногда может проскальзывать нотка высокомерия. Великие игроки раньше были застенчивы – или подкрепляли высокомерие игрой»

Эммануэль Пети дал совет Ламину Ямалю.

«Его качества – техника, видение поля, сила, интеллект в движениях – уникальны. Единственное, что ему нужно улучшить, – это его психологию. Сейчас у него все идет хорошо. Но если случится что-то негативное, его будет ждать многое, что сможет его сломить. Посмотрим, как он отреагирует. Это похоже на ситуацию с Мбаппе: долгие годы все было хорошо, а потом внезапно все рухнуло, и на поле он был уже не тем, что прежде.

Ямалю нужно быть осторожным в коммуникации и управлении социальными сетями. Иногда может проскальзывать нотка высокомерия. В прошлом великие футболисты, как правило, были довольно застенчивы. Да, некоторые были высокомерны, но они подкрепляли это своей игрой. Проблема возникает, когда нет результатов.

Он еще очень молод, и его великолепие отчасти объясняется чистым талантом; зрелость придет. Игроки должны помогать ему расти на поле и за его пределами», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Франции.

Пети о Ямале: «Он напоминает мне Месси – всегда создает опасность, касаясь мяча. Для его возраста Ламин феноменален. Если он сохранит этот уровень, то выиграет «Золотой мяч»