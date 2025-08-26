Фанаты «Спартака» вывесили баннер «Для нас жизнь – для вас зарплата» на матче с «Пари НН»
Болельщики «Спартака» выразили недовольство игроками команды.
В эти минуты московский клуб принимает «Пари НН» в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:0, первый тайм).
На этом матче болельщики хозяев вывесили баннер с надписью «Для нас жизнь – для вас зарплата».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости