Фанаты «Спартака» вывесили баннер «Для нас жизнь – для вас зарплата» на матче с «Пари НН»

Болельщики «Спартака» выразили недовольство игроками команды.

В эти минуты московский клуб принимает «Пари НН » в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:0, первый тайм).

На этом матче болельщики хозяев вывесили баннер с надписью «Для нас жизнь – для вас зарплата».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

