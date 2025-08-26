Директор «Пари НН» Удальцов о готовности Мостового возглавить команду: «Ему правильно начать с команд поменьше статусом. У нас место тренера не вакантно»

В «Пари НН» ответили на слова Александра Мостового о готовности работать в клубе.

Ранее Мостовой заявил , что готов возглавить нижегородскую команду: «Но сразу бы сказал: «Вы от меня ничего не ждите, будем максимум десятыми»

«Мостовому, если он так часто заявляет о желании работать, правильно начать с команд поменьше статусом. У нас место тренера не вакантно», – сказал спортивный директор «Пари НН » Александр Удальцов .

После 6 туров «Пари НН» занимает 15-е место в таблице, набрав 3 очка.