Директор «Пари НН» Удальцов о готовности Мостового возглавить команду: «Ему правильно начать с команд поменьше статусом. У нас место тренера не вакантно»
В «Пари НН» ответили на слова Александра Мостового о готовности работать в клубе.
Ранее Мостовой заявил, что готов возглавить нижегородскую команду: «Но сразу бы сказал: «Вы от меня ничего не ждите, будем максимум десятыми»
«Мостовому, если он так часто заявляет о желании работать, правильно начать с команд поменьше статусом. У нас место тренера не вакантно», – сказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов.
После 6 туров «Пари НН» занимает 15-е место в таблице, набрав 3 очка.
Увольнять ли Семака?46079 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости