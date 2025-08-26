Легенды «Челси» и «Ливерпуля» сыграют благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж» 11 октября по случаю 120-летия «синих». Терри и Ди Маттео – в числе участников

Легенды «Челси» и «Ливерпуля» проведут благотворительный матч.

Встреча пройдет на «Стэмфорд Бридж » 11 октября и будет приурочена к 120-летию лондонского клуба.

Собранные средства направят в фонд Chelsea FC Foundation и Chelsea Players’ Trust, который занимается поддержкой людей, «сделавших клуб таким, каким он является сегодня».

В составе «Челси » в игре примут участие экс-главный тренер Роберто Ди Маттео , выигравший с командой первый трофей Лиги чемпионов, и экс-капитан Джон Терри .