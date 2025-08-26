Шабанхаджай о «Спартаке» после 0:2: «Не могу сказать, что это самая неприятная команда для всех в РПЛ. Если кого-то у них выделять, то это Барко – он был хорош»

Дардан Шабанхаджай не считает «Спартак» самой неприятной командой.

Форвард «Рубина » высказался о московском клубе после домашнего поражения от красно-белых (0:2) в 6-м туре Мир РПЛ .

«Нет, я не могу сказать, что «Спартак » самая неприятная команда для всех в РПЛ. В матче с ними у нас не было достаточно шансов в атаке, они реализовали два момента, забили.

Если выделять игроков у соперника, то это Эсекиэль Барко , он действительно был хорош», – сказал Шабанхаджай .