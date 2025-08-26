Шабанхаджай о «Спартаке» после 0:2: «Не могу сказать, что это самая неприятная команда для всех в РПЛ. Если кого-то у них выделять, то это Барко – он был хорош»
Дардан Шабанхаджай не считает «Спартак» самой неприятной командой.
Форвард «Рубина» высказался о московском клубе после домашнего поражения от красно-белых (0:2) в 6-м туре Мир РПЛ.
«Нет, я не могу сказать, что «Спартак» самая неприятная команда для всех в РПЛ. В матче с ними у нас не было достаточно шансов в атаке, они реализовали два момента, забили.
Если выделять игроков у соперника, то это Эсекиэль Барко, он действительно был хорош», – сказал Шабанхаджай.
Увольнять ли Семака?46079 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
