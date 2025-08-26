Болельщик «Брайтона» заявил, что его отстранили на 5 матчей за появление на игре АПЛ с «Фулхэмом» в форме сборной Палестины
Роджер Уэйд – держатель сезонного абонемента на матчи «Брайтона» и создатель обувного бренда Boxfresh – заявил, что клуб наказал его за палестинскую атрибутику.
В 1-м туре АПЛ «Брайтон» дома сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1). Во время перерыва Уэйда заставили покинуть стадион без объяснения причин.
В ответ на письменный запрос клуб прислал ему сообщение о запрете посещения 5 следующих матчей из-за футболки сборной Палестины, в которой он был на игре.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил, что страна может признать палестинское государство на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
Это произойдет, если Израиль не предпримет конкретных шагов по допуску гуманитарной помощи в сектор Газа и не подтвердит приверженность решению о двух государствах.
Фото: Reddit