Болельщик «Брайтона» заявил, что его отстранили на 5 матчей за появление на игре АПЛ с «Фулхэмом» в форме сборной Палестины

Болельщик «Брайтона» заявил, что его отстранили на 5 матчей за форму Палестины.

Роджер Уэйд – держатель сезонного абонемента на матчи «Брайтона» и создатель обувного бренда Boxfresh – заявил, что клуб наказал его за палестинскую атрибутику.

В 1-м туре АПЛ «Брайтон » дома сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1). Во время перерыва Уэйда заставили покинуть стадион без объяснения причин.

В ответ на письменный запрос клуб прислал ему сообщение о запрете посещения 5 следующих матчей из-за футболки сборной Палестины , в которой он был на игре.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил, что страна может признать палестинское государство на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Это произойдет, если Израиль не предпримет конкретных шагов по допуску гуманитарной помощи в сектор Газа и не подтвердит приверженность решению о двух государствах.

Фото: Reddit