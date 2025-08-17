Умер 72-летний болельщик, которому стало плохо на игре «Брайтона» и «Фулхэма»
Болельщик «Брайтона» умер после того, как ему стало плохо во время матча АПЛ.
После игры с «Фулхэмом» 72‑летний мужчина скончался, несмотря на усилия экстренных служб, персонала клуба и медицинской бригады.
Служба безопасности «Брайтона» при поддержке полиции Сассекса и АПЛ рассматривала возможность остановки матча на «Фалмер Стэдиум», но, поскольку большинство болельщиков и обе команды не знали о происшествии, было принято решение этого не делать.
Службы полагали, что любая остановка привлекла бы дополнительное внимание к месту происшествия и потенциально повлияла бы на реанимационные мероприятия, а также создала бы возможные трудности, если бы пациент отреагировал и потребовал бы срочной транспортировки в больницу.
Источник: сайт «Брайтона»
