Гурцкая о Сперцяне: «Краснодар» никуда его не отпустит. Как клуб, идущий за вторым титулом, продаст игрока в самом расцвете сил?»
Тимур Гурцкая заявил, что Эдуард Сперцян не уйдет из «Краснодара».
Ранее сообщалось, что «быки» получили предложение от «Саутгемптона» о трансфере капитана команды.
«Прекрасная работа «Краснодара». Против «Крыльев» Сперцян вышел на первое место по системе «гол+пас» в этом сезоне.
Каким образом клуб, идущий за вторым титулом, отпустит игрока в самом расцвете сил? Блестящая работа «Краснодара», аплодирую стоя. Они никуда его не отпустят», – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»
«Атлетико» не подпишет Сперцяна: «Не знаем об интересе к данному игроку. Закончили работу на рынке»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
