«Локомотив» принимает «Акрон». Поддержите железнодорожников в домашнем кубковом матче!

«Локомотив» встретится с «Акроном» в третьем раунде Фонбет Кубка России.

Матч пройдет в четверг, 28 августа, в 19:30 на стадионе «РЖД Арена».

Железнодорожники по итогам двух раундов турнира находятся на третьей строчке в группе D, имея три очка в активе. Тольяттинцы же лидирую в турнирной таблице группы, набрав пять очков. Приходите на стадион поддержать «Локо» в кубковой игре против «Акрона»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .