«Локомотив» принимает «Акрон». Поддержите железнодорожников в домашнем кубковом матче!
«Локомотив» встретится с «Акроном» в третьем раунде Фонбет Кубка России.
Матч пройдет в четверг, 28 августа, в 19:30 на стадионе «РЖД Арена».
Железнодорожники по итогам двух раундов турнира находятся на третьей строчке в группе D, имея три очка в активе. Тольяттинцы же лидирую в турнирной таблице группы, набрав пять очков. Приходите на стадион поддержать «Локо» в кубковой игре против «Акрона»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Увольнять ли Семака?44093 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости