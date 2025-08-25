Куртуа о фанатах в Овьедо: «Здесь есть те, кто любят «Мадрид». В отеле я подошел к маленькому парню и его отцу, чтобы подписать футболку – они оба начали плакать»

Тибо Куртуа высказался о случае с болельщиком «Реала» в отеле в Овьедо.

«Реал Мадрид » переиграл «Реал Овьедо » (3:0) на выезде в матче второго тура Ла Лиги .

«Их болельщики великолепны. Мы давно здесь не играли, и для фанатов соперника это много значит.

В Овьедо отличные болельщики, отличное поле, и здесь есть люди, которые любят «Мадрид».

В отеле был маленький парень в футболке с моей фамилией. Хоть мы и спешили на обед, но подошел к нему и его отцу, чтобы ее подписать. Они оба начали плакать. Вот такие бывают мелочи.

Мне ничего не стоило подойти к ним и оставить автограф, потому что я увидел, что у парня моя футболка. Тем самым ты привнес некоторую радость для них. Это делает меня счастливым», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа .

