Куртуа о фанатах в Овьедо: «Здесь есть те, кто любят «Мадрид». В отеле я подошел к маленькому парню и его отцу, чтобы подписать футболку – они оба начали плакать»
Тибо Куртуа высказался о случае с болельщиком «Реала» в отеле в Овьедо.
«Реал Мадрид» переиграл «Реал Овьедо» (3:0) на выезде в матче второго тура Ла Лиги.
«Их болельщики великолепны. Мы давно здесь не играли, и для фанатов соперника это много значит.
В Овьедо отличные болельщики, отличное поле, и здесь есть люди, которые любят «Мадрид».
В отеле был маленький парень в футболке с моей фамилией. Хоть мы и спешили на обед, но подошел к нему и его отцу, чтобы ее подписать. Они оба начали плакать. Вот такие бывают мелочи.
Мне ничего не стоило подойти к ним и оставить автограф, потому что я увидел, что у парня моя футболка. Тем самым ты привнес некоторую радость для них. Это делает меня счастливым», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
