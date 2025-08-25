Орельен Тчуамени: «Реал» выиграет много титулов в этом сезоне, надеюсь. Должны играть на высоком уровне, мы прибавили в физическом состоянии»

Орельен Тчуамени прокомментировал победу «Реала» над «Овьедо».

«Реал Мадрид » переиграл «Реал Овьедо » (3:0) на выезде в матче второго тура Ла Лиги .

«Наш сезон стартовал три недели назад. Видим, что команда прибавила в физическом состоянии и игре с мячом.

Против «Овьедо» мы сыграли лучше, чем с «Осасуной». Надеюсь, против «Мальорки» покажем себя еще лучше.

Я чувствую себя хорошо. Мы только начали сезон, и он будет длинным для всей команды.

«Реал» должен играть на высоком уровне, чтобы выигрывать трофеи. Продолжим работать и надеюсь, что в этом сезоне мы выиграем много титулов», – сказал футболист мадридской команды Орельен Тчуамени .

