Орельен Тчуамени: «Реал» выиграет много титулов в этом сезоне, надеюсь. Должны играть на высоком уровне, мы прибавили в физическом состоянии»
Орельен Тчуамени прокомментировал победу «Реала» над «Овьедо».
«Реал Мадрид» переиграл «Реал Овьедо» (3:0) на выезде в матче второго тура Ла Лиги.
«Наш сезон стартовал три недели назад. Видим, что команда прибавила в физическом состоянии и игре с мячом.
Против «Овьедо» мы сыграли лучше, чем с «Осасуной». Надеюсь, против «Мальорки» покажем себя еще лучше.
Я чувствую себя хорошо. Мы только начали сезон, и он будет длинным для всей команды.
«Реал» должен играть на высоком уровне, чтобы выигрывать трофеи. Продолжим работать и надеюсь, что в этом сезоне мы выиграем много титулов», – сказал футболист мадридской команды Орельен Тчуамени.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
