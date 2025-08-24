Грилиш о двух ассистах в матче с «Брайтоном»: «Сегодня я мог играть свободнее, делать что хочу. Не говорю, что в «Ман Сити» не ощущал свободы»

Джек Грилиш поделился эмоциями после победы над «Брайтоном».

Во 2-м туре АПЛ «Эвертон» победил на своем поле со счетом 2:0. Грилиш, выступающий за команду на правах аренды из «Манчестер Сити», отдал две голевые передачи.

«Перед матчем мы говорили, что хотим устроить шоу для болельщиков. Это был знаменательный день и для самого клуба – открытие нового стадиона. Идеальный день. Думаю, мы посвятили его всем болельщикам.

Для меня [отдавать голевые передачи] важно. В футболе очень важно забивать, но, играя с Кевином де Брюйне, я многому у него научился. Лично я считаю, что ассистировать так же важно, как и забивать. Отдавать голевые передачи своим партнерам – это особое чувство. Все, чего я хочу, – это приносить пользу этому клубу, и, надеюсь, мы сможем двигаться дальше, больше забивать и отдавать.

Я чувствовал себя прекрасно. Это было приятно. Я не говорю, что раньше [в «Ман Сити »] я не чувствовал себя свободным. Сегодня я мог делать то, что хочу, в большей или меньшей степени, и играть с некоторой долей свободы. Больше рисковать. Я чувствую, что мне это удалось.

Я был очень доволен игрой команды, как и своей собственной. Последний раз я проводил на поле все 90 минут, по-моему, в апреле или марте. Примерно четыре-пять месяцев назад. Думаю, сегодня я был далеко не в лучшей форме. Надеюсь, я смогу играть намного лучше. Приятно играть за эту команду на этом стадионе», – сказал полузащитник «Эвертона ».