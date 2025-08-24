«Рома» обсуждает с «Ливерпулем» аренду Цимикаса. Ситуация прояснится в начале будущей недели

«Рома» заинтересована в аренде Константиноса Цимикаса из «Ливерпуля».

«Джаллоросси» ищут замену Анхелиньо и рассматривают кандидатуру защитника «красных», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Контакт с мерсисайдцами по поводу аренды уже установлен. Сделка представляется непростой, но «Рома » старается договориться.

Ожидается, что ситуация станет более понятной в начале следующей недели.

Подробная статистика 29-летнего греческого игрока доступна по ссылке .