«Ливерпуль» рассмотрит предложения по аренде Цимикаса. Защитник готов покинуть клуб

«Ливерпуль» готов отдать Константиноса Цимикаса в аренду.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Отмечается, что Цимикас также готов покинуть «Ливерпуль », поскольку Арне Слот рассчитывает на Милоша Керкеза и Эндрю Робертсона.

В сезоне-2024/25 Цимикас провел 18 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу. Статистику 29-летнего защитника можно найти здесь .