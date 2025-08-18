«Ливерпуль» рассмотрит предложения по аренде Цимикаса. Защитник готов покинуть клуб
«Ливерпуль» готов отдать Константиноса Цимикаса в аренду.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что Цимикас также готов покинуть «Ливерпуль», поскольку Арне Слот рассчитывает на Милоша Керкеза и Эндрю Робертсона.
В сезоне-2024/25 Цимикас провел 18 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу. Статистику 29-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
