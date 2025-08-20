«Марселю» интересны Цимикас из «Ливерпуля» и Эмерсон из «Вест Хэма». Французы ищут защитника на замену Мерлену

«Марселю» интересны защитники Константинос Цимикас и Эмерсон из АПЛ.

Французский клуб ищет левого защитника после ухода Кантена Мерлена. Марсельцы рассматривают кандидатуры обоих игроков из «Ливерпуля » и «Вест Хэма ».

Ранее сообщалось , что Цимикас может покинуть «красных» этим летом – клуб готов отдать грека в аренду.

За защитником «молотобойцев» французы также следят. Эмерсон уже выступал в Лиге 1 за «Лион» на правах аренды из «Челси» в сезоне-2021/22.

В настоящее время руководство «Марселя » проводит внутренние обсуждения, чтобы определить, кто из них – Цимикас или Эмерсон – станет основным кандидатом на трансфер.