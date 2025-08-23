  • Спортс
  Полузащитник «Енисея» Огиенко забил дальним ударом в девятку – «Черноморцу». Ростислав проводит дебютный сезон за первую команду, у него голы в двух матчах подряд
Полузащитник «Енисея» Огиенко забил дальним ударом в девятку – «Черноморцу». Ростислав проводит дебютный сезон за первую команду, у него голы в двух матчах подряд

Ростислав Огиенко забил красивый гол в Pari Первой лиге.

«Енисей» обыграл «Черноморец» в 6-м туре соревнования (2:0), первый гол команды забил 19-летний Ростислав Огиенко. Полузащитник открыл счет в матче дальним ударом в девятку.

Это первый сезон за красноярцев на взрослом уровне для футболиста. Ранее Огиенко забил тульскому «Арсеналу» (2:2).

После 6 туров Первой лиги «Енисей» идет 12-м в таблице, «Черноморец» занимает 18-е место. В следующем матче красноярцы 30 августа примут «Сокол», клуб из Новороссийска в тот же день сыграет в гостях с «Шинником».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Енисея»
logoЕнисей
Ростислав Огиенко
logoЧерноморец Новороссийск
logoПервая лига
