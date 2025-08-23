«Милан» может отказаться от подписания Бонифасе после медосмотра. Клуб примет решение сегодня

Переход Виктора Бонифасе в «Милан» может сорваться.

Ранее сообщалось , что итальянский клуб возьмет нападающего «Байера » в аренду за 5 миллионов евро с правом выкупа за 24 млн.

Однако после того, как футболист прошел медосмотр, сделка находится под вопросом, пишут журналисты Саша Тавольери и Патрик Бергер. Окончательного решения пока нет – ожидается, что «россонери» примут его сегодня.

В прошлом сезоне Бонифасе забил 8 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь .