«Милан» может отказаться от подписания Бонифасе после медосмотра. Клуб примет решение сегодня
Переход Виктора Бонифасе в «Милан» может сорваться.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб возьмет нападающего «Байера» в аренду за 5 миллионов евро с правом выкупа за 24 млн.
Однако после того, как футболист прошел медосмотр, сделка находится под вопросом, пишут журналисты Саша Тавольери и Патрик Бергер. Окончательного решения пока нет – ожидается, что «россонери» примут его сегодня.
В прошлом сезоне Бонифасе забил 8 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
